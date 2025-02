Al Teatro Storchi la prima di ’I’m not a hero’. L’indagine di Serra sulla società dell’incertezza

Prima assoluta, da stasera alle 19 a domenica, al Ridotto del Teatro Storchi di Modena, con ‘I’m not a hero. Indagine sulla società dell’incertezza’. Ideazione, regia, e testi di Emanuela Serra che è anche sul palcoscenico con Alessandro Pallecchi che ne cura la coreografia. Lo spettacolo rientra nell’ambito di ‘Carne’, il focus di drammaturgia fisica, diretto dall’artista associata a Ert Michela Lucenti. Le domande che scavano nel vuoto che accomunano tutti gli esseri umani sono il terreno fertile d’indagine da cui i due artisti partono per la creazione di questo allestimento, che li vede insieme in scena anche come interpreti, e che segna un ulteriore tappa nella loro ricerca artistica nell’ambito della drammaturgia fisica. Emanuela Serra e Alessandro Pallecchi sono entrambi membri di Balletto Civile: la prima dal 2003 come interprete, insegnante e assistente alla coreografia-regia specializzata nel recitar-cantato e nella slam poetry, mentre il secondo dal 2013 occupandosi di formazione e collaborando alla creazione degli ultimi allestimenti della Compagnia. Dopo ‘Loose Dogs’, il cui testo è pubblicato nel volume ‘Maledetti quei fiori’ a cura di Stefano Tomassini nella collana Linea di Ert e Luca Sossella Editore, ‘I’m not a hero’ cerca una nuova verità espressiva attraverso l’uso del corpo e della parola. Come nel lavoro precedente, anche in questo caso si tratta di una drammaturgia originale, quasi una punteggiatura ritmica a sostegno della connessione corpo-voce e del disegno sonoro eseguito dal vivo da Guido Affini.

Nello spettacolo, corpo e parola si incontrano in un linguaggio spurio che prende in prestito alcuni temi del nostro oggi con l’urgenza di farne poesia. "Un luogo vuoto, solo pneumatici sparsi, un pavimento nero, lavagna calpestabile. L’inizio di un western contemporaneo. Una riflessione psichedelica sulla società – commentano Serra e Pallecchi – sul ruolo del potere, sul destino della libertà. Il corpo è attento, il materiale fisico danzato è una fuoriuscita prepotente, scomposta, poco elegante. Nella rarefazione affiorano domande che scavano in quella voragine che, nonostante le differenze, in quanto creature umane, ci accomuna. Usare il corpo è, per scelta, la nostra risposta politica e identitaria, non abbiamo altra scelta per stagliarci su questo sfondo. Un immaginario crudo e poetico, come entrare in una colonna sonora di Morricone".

m.s.c.