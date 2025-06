Al Tecnopolo si parla di energie rinnovabili

Prosegue anche oggi, al Tecnopolo di Carpi, la 10th AIGE/IIETA International Conference su ‘Energy Conversion, Management, Recovery, Saving, Storage and Renewable Systems’, appuntamento scientifico internazionale dedicato ai più recenti sviluppi nel campo dell’energia, dell’efficienza e delle fonti rinnovabili. Oltre 60 interventi si susseguono portando a Carpi contributi di carattere internazionale da parte di accademiche, accademici, esperte ed esperti del settore. La conferenza rappresenta un’occasione di rilievo per discutere le sfide della transizione energetica e le tecnologie innovative per la gestione dell’energia.