Al Tribunale e alla Procura 90 personal computer dalla Regione

Ieri in Tribunale consegna simbolica di un personal computer da parte dell’assessora regionale Elena Mazzoni al presidente del Tribunale di Modena Alberto Rizzo e al Procuratore della Repubblica Luca Masini, in occasione della cessione a titolo gratuito e definitivo da parte della Regione di 90 personal computer, di cui 50 fissi e 40 portatili, per l’impiego da parte del personale degli uffici competenti.

Per il presidente del Tribunale Alberto Rizzo "la consegna è particolarmente significativa perché rafforza ulteriormente quel legame istituzionale tra Tribunale, Procura e Regione, testimoniando l’efficacia delle dinamiche virtuose a beneficio della collettività. Il riuso di 90 personal computer, di cui 25 ceduti alla Procura, vanno anche nella direzione di mettere in campo buone pratiche ambientali, di risparmio della spesa e contenimento dei costi, e infine, ma non da ultimo, dell’implementazione della dotazione informatica dei nostri uffici".

Anche l’assessora Mazzoni è intervenuta sottolineando che "questa cessione rappresenta un contributo concreto al prezioso lavoro svolto quotidianamente all’interno degli uffici giudiziari. Prosegue così la collaborazione istituzionale tra Regione e Ministero della Giustizia per favorire la digitalizzazione del processo penale e migliorare la gestione dei processi giudiziari. I 90 dispositivi – 50 portatili e 40 desktop – sono stati selezionati tra le dotazioni informatiche regionali non più utilizzate per modifiche organizzative, ma ancora in ottime condizioni. Saranno ora messi a disposizione del personale del Tribunale di Modena per accelerare la digitalizzazione e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

La cessione di attrezzature informatiche si inserisce in una logica di collaborazione e sostenibilità, ottimizzando l’uso dei beni pubblici e contribuendo a una giustizia più efficiente, integrata e vicina ai cittadini. La Regione conferma così il proprio impegno a supporto della modernizzazione della giustizia, attraverso azioni concrete e sinergiche con le istituzioni locali e nazionali".