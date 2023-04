Al Troisi la commedia ’Amanda’, presente l’attrice Nappo

Proseguono gli appuntamenti della 17esima edizione del Nonantola Film Festival, uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale della nostra provincia : stasera alle 21, con ingresso gratuito, alla Sala Cinema Teatro ‘Massimo Troisi’ è in programma la commedia ‘Amanda’ diretta da Carolina Cavalli.

In sala sarà presente l’attrice, scrittrice e regista teatrale Monica Nappo che incontrerà il pubblico alla fine della proiezione. Il film – che segna il debutto sul grande schermo del cantautore e musicista Michele Bravi – è stato presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2022 nella sezione ‘Orizzonti – Extra’ ed è candidato a tre David di Donatello 2023: Miglior Regista Esordiente, Migliore Attrice Protagonista (Benedetta Porcaroli) e Miglior Attrice Non Protagonista (Giovanna Mezzogiorno).

"Non so bene se Amanda parli di solitudine o di amicizia. Fondamentalmente parla di Amanda, che è molto sola e vuole un’amica a tutti i costi", sono le parole della regista Carolina Cavalli. Non è solo un film sull’isolamento ma su uno straniamento esistenziale: Amanda è una ragazza di 25 anni che non ha amici e forse non li ha mai avuti. Ha una famiglia benestante, ha vissuto a Parigi dove passava le serate al cinema e ogni tanto incontrava qualcuno. Ma non ha mai avuto un legame stabile. I genitori e la sorella non la sostengono e trova solo complicità nella domestica che spesso le ha fatto compagnia. Cerca di conoscere nuove persone in festival tecno e rave abusivi e vorrebbe rendere libero un vecchio cavallo.

Un giorno rivede una sua coetanea, Rebecca, figlia di un’amica di sua madre. Quando erano bambine, trascorrevano molto tempo insieme. Ora anche Rebecca è spesso isolata, chiusa nella sua stanza. Riusciranno, insieme, ad essere meno infelici? Nel foyer del Sala Cinema Teatro ‘Massimo Troisi’, per tutta la durata del festival e visibili negli orari di apertura della sala, ci sono la mostra delle opere selezionate del concorso fotografico ‘L’arte nel cinema’ organizzato da PhotoNonatolArte, e l’installazione con due abiti di scena del film ‘Sole cuore amore’ curata dalle costume designers Francesca e Roberta Vecchi. Fra le tante curiosità proposte dal Nonantola Film Festival.

Maria Silvia Cabri