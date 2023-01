Al "Troisi" le avventure di Pesce Gaetano

Al cinema Massimo Troisi di Nonantola, venerdì 6 gennaio alle ore 17.00,

in occasione della Festa della Befana andrà in scena il terzo spettacolo dedicato a bambini e famiglie, dal titolo "Le avventure di Pesce Gaetano" di e con Vania Pucci e la Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Gaetano è un pesciolino curioso dalla grande coda che è nato nella sorgente. Un giorno decide di andare a conoscere il mondo e si butta nella cascata… Quanti incontri farà Gaetano in questo lungo viaggio, alcuni paurosi altri piacevoli… ma Gaetano ritornerà alla sua casa o continuerà il suo viaggio? ’ Ispirato al libro Il pesciolino nero di Samad Behrangi. Disegni di sabbia e animazioni digitali di Ines Cattabriga.