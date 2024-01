Al Vallauri le imprese trovano il personale

Dal prossimo anno scolastico 2024/25 verrà attivato, presso l’Istituto Professionale Vallauri di Carpi, il percorso di Qualifica regionale che, alla fine di un percorso triennale d’Istruzione e Formazione Professionale, permette di conseguire la qualifica di Operatore di Impianti termo-idraulici. Si tratta di una qualifica molto importante per il tessuto delle piccole e medie imprese del territorio che cercano disperatamente giovani figure professionali di livello base per proseguire l’attività e in prospettiva figure che possano fornire il necessario ricambio generazionale. Il percorso di Qualifica d’Istruzione e Formazione Professionale è un gradino fondamentale, per la formazione delle risorse professionali oggi molto richieste dalle imprese. Non solo: il triennio apre la porta a successivi percorsi formativi come l’ulteriore anno di qualifica al IV° anno come Tecnico delle Energie Rinnovabili, piuttosto che altri percorsi come gli I.F.T.S. e gli I.T.S., che rappresentano la formazione professionale post diploma, vero ponte tra mondo del lavoro e università. Questo percorso è particolarmente importante in quanto offre tutta la scala di possibilità per trovare il proprio percorso professionale. Da questo punto di vista, l’operatore termo idraulico rappresenta un ottimo punto di partenza grazie al quale scoprire la passione per il lavoro manuale, comunque sempre più tecnologico e diremmo per l’artigianalità.