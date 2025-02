Al Venturi orientamento al lavoro

Tre giornate di incontri formativi rivolte ai ragazzi e alle ragazze di quinta dell’Istituto Venturi su norme e contratti, diritti e doveri, per conoscere il mondo del lavoro e affrontare preparati l’ingresso nel mondo lavorativo. Questo è il progetto di orientamento organizzato dalla scuola insieme alla Cgil con incontri di 2 ore ciascuno rivolti a tutte le classi quinte del Venturi, per un totale di quasi 400 studenti.

L’iniziativa, coordinata dalla dirigente Luigia Paolino e dal professore Antonio Rizzo, prevede gli incontri presso la Camera del Lavoro con docenze tenute da Alessandro Cambi e Francesca Gianasi di Nidil Cgil. L’obiettivo è illustrare ai ragazzi e alle ragazze le norme che distinguono il lavoro dipendente subordinato da lavoro autonomo e collaborazioni parasubordinate, le diverse applicazioni contrattuali, previdenziali e i risvolti in termini di diritti e doveri. Gli incontri in presenza servono a stimolare la maggiore interazione tra il mondo del lavoro e gli studenti.

"I ragazzi sono molto interessati, mi riferiscono che è la prima volta che affrontano questi argomenti – spiega Rizzo – trovano utile avere queste conoscenze su come funziona il mondo del lavoro e per non essere impreparati nel momento in cui cominceranno a lavorare".

I sindacalisti di Nidil Cgil propongono anche un approfondimento sulle piattaforme digitali, sia quelle dell’e-commerce sia del settore della logistica avanzata e automatizzata con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi su cosa c’è dietro all’acquisto con lo smartphone e far conoscere le condizioni di lavoro estremamente flessibili che ci sono dietro a questi mondi. Grande interesse riscuote anche la parte sui content creator e social media manager, attività digitali dietro le quali a volte si celano veri e propri sfruttamenti o lavoro precario e mal pagato.