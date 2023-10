Al via i bandi per attività sociali e culturali

La Fondazione CR Carpi sostiene la progettualità sul territorio. Si stanno infatti per aprire i bandi per chiedere contributi per realizzare iniziative culturali, sociali e per attività riconducibili ai settori d’intervento 2024 della Fondazione. Il periodo di presentazione delle richieste va dal 2 (ore 9.00) al 30 (ore 12.00) novembre. Con il bando +Cultura 2024, si sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi espressamente rivolti alla cittadinanza, al fine di potenziare una più ampia offerta artistica e culturale; con il bando +Sociale 2024, propone invece di aiutare iniziative e progetti in ambito sociale e sanitario, direttamente rivolti al sostegno delle categorie deboli e che vedano una significativa partecipazione dei volontari. Infine con il bando Richieste generali, dà supporto a tutte quelle iniziative riconducibili ai settori di intervento indicate nel DPP 2024 e non riconducibili ai due precedenti ambiti.