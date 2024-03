"Al via i lavori della bretella. Un’opera attesa da decenni" Delegazione di Fratelli d’Italia a Confindustria Ceramica per discutere di progetti infrastrutturali e politiche UE. Viceministro Bignami conferma lavori per bretella Campogalliano-Sassuolo. Presidente Savorani sottolinea importanza delle infrastrutture per la competitività della ceramica italiana.