Al via i lavori della palestra: "Piumazzo avrà il suo impianto"

Sono iniziati in questi giorni i lavori della palestra delle scuole Tassoni di Piumazzo. "Un cantiere atteso e cruciale – commentano dall’amministrazione comunale annunciando l’avvio dell’intervento - per restituire alla comunità scolastica e cittadina un luogo di svago e di sport, utile ai più giovani e alle associazioni del territorio. L’investimento complessivo supera il milione di euro, e completa il quadro se abbinato al rifacimento dell’edificio delle scuole Tassoni, restituito alla comunità nel 2016. La palestra, edificata nel lontano 1981, è divenuta sempre più preziosa per la frazione fino a quando, nel maggio del 2012, fu danneggiata dal terremoto del 2012, che ne compromise la sicurezza. L’amministrazione di Castelfranco è riuscita a intercettare una serie di finanziamenti regionali per riqualificarla in toto, intervenendo prevalentemente su due fronti: comfort e sicurezza. La Regione ha quindi reso disponibile circa 390mila euro, a cui vanno aggiunti i 760mila di cofinanziamento comunale per un totale che va oltre il milione di euro. Prevediamo di restituire a Piumazzo, con l’inizio del nuovo anno scolastico – proseguono dall’amministrazione – un altro presidio di socialità, che garantisce benessere fisico ed è un plus per la vita di comunità. Sarà una palestra funzionale e adatta a chi la vive quotidianamente, rappresentando anche un baluardo di socialità". Oltre a migliorie sismiche, il progetto prevede anche un intervento sulla ridistribuzione degli spazi interni sotto le tribune, al fine di creare spogliatoi e relativi servizi.

m.ped.