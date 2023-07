Al via i lavori per rinnovare il campo sportivo di Gaggio

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Gaggio, che daranno la priorità al rifacimento del tappeto erboso. A darne notizia è l’amministrazione comunale, che spiega: "I lavori prevedono l’eliminazione del vecchio manto erboso, la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio, la tracciatura, la sistemazione delle panchine, la riqualificazione della tribuna, per un investimento complessivo di circa 120.000 euro. I lavori al tappeto erboso procederanno con la massima rapidità, al fine di poter riprendere la praticabilità del campo per le attività già dal prossimo inizio di campionato. Tutti gli altri interventi proseguiranno, secondo un cronoprogramma già definito, che prevede di ultimarli entro il 2023".

L’assessore allo sport, Leonardo Pastore, aggiunge: "E’ un investimento importante su un’area centrale per lo svolgimento delle attività sportive della frazione di Gaggio, che conferma l’interesse dell’amministrazione nel miglioramento e nel potenziamento delle strutture per la pratica sportiva.

Con gli interventi programmati saranno risolti problemi che in diverse occasioni sono stati oggetto di segnalazioni da parte delle cittadine e dei cittadini, soprattutto nella parte riguardante gli spogliatoi" commenta l’Assessore allo Sport e al Bilancio Leonardo Pastore.

L’assessore al decoro urbano Omar Giovanardi aggiunge: "Per permettere il mantenimento del manto erboso per i prossimi anni è stato completamente riprogettato l’impianto di irrigazione del campo sportivo e verrà realizzato un nuovo impianto per lo scolo delle acque meteoriche".

