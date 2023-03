Al via il giro podistico della Partecipanza

Domenica è in programma a Nonantola la 38° edizione del "Al giro d’la Partecipanza - Memorial Pietro Serafini". Il ritrovo è previsto Piazza Alessandrini, mentre la partenza è fissata dalle 9 alle 9.10. Si tratta di una manifestazione podistico ludico motoria non competitiva aperta a tutti. I percorsi da scegliere sono 4, tracciati all’interno della Partecipanza Agraria di Nonantola (4,5 - 8,5 - 12,5 - 15,5 km). L’evento, patrocinato dal Comune di Nonantola e dalla Partecipanza Agraria, è organizzato da CSI Comitato di Modena e dal Circolo Culturali F. Turati di Nonantola. In occasione della manifestazione, saranno aperti al pubblico il Museo Benedettino Diocesano di Arte Sacra e il Museo di Nonantola.

m.ped.