Al via il piano asfaltature tra capoluogo e frazioni

Al via, a Formigine, il piano asfalti. Con l’arrivo della bella stagione, l’Amministrazione comunale darà infatti corso ad una nuova serie di interventi di asfaltatura, con un investimento complessivo di circa 500mila euro. I lavori interesseranno diverse strade, distribuite tra le frazioni e il capoluogo: a Magreta, ad esempio, dopo la chiusura delle scuole, è previsto il rifacimento del manto stradale in via Colombo, oltre ad un radicale restyling dei marciapiedi di via Don Orione, che prenderà il via nelle prossime settimane. A Formigine, invece, tra i tratti stradali interessanti la rotonda di via Mazzini, via Parmpolini e il bypass via Lazio-Brodolini, mentre in estate è in agenda il rifacimento della rampa di uscita della tangenziale Ponte Fossa, fino alla rotonda di imbocco della tangenziale sud. "Il piano – spiega l’assessore alla manutenzione del territorio Andrea Corradini – ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza stradale e una migliore fruibilità per tutti gli utenti della strada, investendo con attenzione e programmazione su un patrimonio che è di tutta la comunità. Come sempre, si parte dalle situazioni considerate più urgenti e critiche, per intervenire dove il bisogno è maggiore e più sentito dalla cittadinanza".