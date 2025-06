Al via il piano asfalti in sei zone. Maxi intervento in via Giardini

Prosegue l’impegno del Comune di Fiorano Modenese per il miglioramento della qualità della rete viaria e della sicurezza stradale, con un investimento di 800mila euro, finanziato con risorse di bilancio, destinato a una serie di interventi strategici sul territorio. Il Piano Asfalti 2025 interessa infatti sei nodi viari prioritari per la città. L’investimento più cospicuo quello richiesto dal tratto Sud di via Giardini (279mila euro), seguito a ruota dal tratto nord di via Ghiarola Vecchia, che comporterà un esborso di 248mila euro. Altri interventi ancora in via Ghiarola Vecchia – ma sul tratto sud – per poco meno di 100mila euro, su via Viazza I Tronco – la parte interessata è quella da via Giardini e via Montebianco – per 186mila euro e poi in via Antica Cava (26mila euro) e via del Cappellano, dove i lavori per la regimazione di acque meteoriche comportano una spesa di 37.200 euro.

"Con il Piano Asfalti 2025 il Comune investe risorse ragguardevoli per migliorare la viabilità cittadina. È – spiega l’assessore al territorio e alle manutenzioni Sergio Romagnoli (nella foto) - uno sforzo economico importante, che conferma la volontà dell’Amministrazione di intervenire in maniera concreta sulla manutenzione stradale e sulla sicurezza di chi vive e attraversa il nostro territorio. Sappiamo che ci sono altre esigenze ed altri interventi che potrebbero meritare l’attenzione anche in zone più residenziali e se riusciremo a reperire ulteriori risorse nella seconda parte dell’anno proveremo a programmarli". L’intervento si inserisce infatti in una programmazione pluriennale che ha già visto diversi interventi susseguirsi l’anno scorso "e – conclude Romagnoli - proseguirà nei prossimi anni con ulteriori azioni mirate al miglioramento della qualità urbana".

s. f.