Al via il progetto ’Sport per tutti’

Al via a Maranello il progetto "Sport per tutti": una serie di proposte per svolgere attività fisica, rivolte a bambini, ragazzi e adulti, con un’attenzione particolare a persone con disabilità ed esigenze speciali. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione, Uisp e la Polisportiva Polivalente Maranello che hanno selezionato sei educatori – riconosciuti dal Coni – cui affidare attività finalizzate a supportare l’inclusione all’attività fisica e sportiva, con particolare attenzione ai soggetti fragili e a rischio di esclusione.

"Lo sport – spiega l’assessore allo sport Mariaelena Mililli – promuove sani stili di vita, ma è anche un’occasione di incontro e confronto, quindi di socializzazione". Le attività, gratuite, proseguono fino a giugno presso diverse strutture.

La Palestra delle ‘Rodari’ di Pozza ospita infatti, il sabato (910,30) e il lunedi (2021), gli esercizi di ginnastica dolce e risveglio muscolare e, il sabato dalle 10,30 alle 12, i corsi di avviamento allo sport per bambini da 6 a 11 anni.

I ragazzi dagli 11 anni potranno invece giocare a calcio e basket, presso la palestra Messineo, il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16. Per informazioni ed iscrizioni contattare la Polisportiva Polivalente Maranello allo 0536 940228.