Al via "In Campus" spazi di socialità per gli studenti

Cooperativa Sociale Eortè e il Centro di Formazione Professionale Nazareno, in collaborazione con il Comune di Carpi e l’Unione Terre D’Argine, lanciano "In_Campus", un’iniziativa dedicata a tutti gli adolescenti per favorire il loro benessere e aggregazione, a partire dal 10 febbraio. Questo progetto, coordinato all’interno del "Patto per la scuola", trasformerà alcuni spazi del Carpi Campus – l’asse di via Peruzzi a Carpi dove risiedono le 4 scuole superiori e il CFP Nazareno, oggi frequentato quotidianamente da oltre 5.200 studenti – in luoghi di crescita e socializzazione. Qui, ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni potranno partecipare a laboratori e proposte formative pensate per sviluppare competenze intellettuali, sociali ed emotive. "In_Campus" – afferma la Presidente dell’Unione Daniela Tebasti - mira a utilizzare in modo innovativo gli ambienti scolastici nel tempo extrascolastico, rendendoli non solo spazi di apprendimento, ma anche luoghi liberi di espressione individuale e incontro con gli altri. L’obiettivo è promuovere relazioni positive e opportunità di crescita personale per gli adolescenti, in un ambiente stimolante e inclusivo". Il programma di "In_Campus" include diverse proposte, come ad esempio il sostegno allo studio, laboratori pratici e creativi, come corsi di cucina e giardinaggio, botteghe ed esperienze per sviluppare autonomia e creatività ma anche laboratori di gestione del conflitto e ascolto attivo, per migliorare le relazioni interpersonali. A partire dal 10 febbraio, gli spazi saranno aperti ogni lunedì e mercoledì a entrata libera.