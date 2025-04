Al via la campagna contro le zanzare. Distribuzione dei kit

Al via la campagna di contrasto alle zanzare, per la tutela della salute, essendo quanto potenziali vettori di patologie virali come West Nile, Zika, Dengue e Chikunguya. Per limitare la diffusione delle zanzare è necessario intervenire sia nelle aree pubbliche sia in quelle private. Il Comune distribuisce ogni mese prodotti larvicidi in tutte le caditoie pubbliche e chiede la collaborazione dei privati per rimuovere i focolai larvali: eliminare ristagni d’acqua, svuotare i sottovasi, usare i prodotti larvicidi nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua. I prodotti larvicidi si trovano in farmacia o si possono ritirare negli uffici comunali di via Peruzzi, e saranno distribuiti nei banchetti informativi in piazza Martiri, mercoledì prossimo e l’8 maggio.