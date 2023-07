Al via la festa a Bosco Albergati Politica, balera e maxi area bimbi

Primo fine settimana, questo, per la 42° edizione della Festa de l’Unità di Bosco Albergati, che proseguirà fino a lunedì 7 agosto e che avrà come tema "Dove nasce comunità". "Una festa – sottolineano Alessandro Salvioli e Roberto Formentini, segretari rispettivamente del Pd di Castelfranco e San Cesario – che pone l’accento sul luogo magico di Bosco Albergati, ancor oggi un vero generatore di legami. Qui abita il centro sinistra di Castelfranco, qui nasce la comunità, quella che nel progetto di Cesare Leonardi ha visto un bosco dove prima non c’era che nuda terra. Oggi come allora coltiviamo questo sogno e allo stesso modo deve fare il nuovo Pd, che non può sprecare l’impulso e la fiducia ricevuti con le primarie e deve ricominciare a immaginare, e poi a lottare, per un paese diverso, un futuro coraggioso e realmente di comunità". Il responsabile della festa, Moris Saguatti, aggiunge: "Edizione ricca di novità, a partire dalla grande attenzione dedicata all’area per bambini e famiglie, fortemente rafforzata, con laboratori, baby dance, giro della sella con pony e animali, caccia al tesoro e giostre". E poi una balera più ampia, ristorazione e super ospiti, come Vito e Marco Ligabue. Per quanto riguarda la politica, martedì ci sarà l’incontro sul futuro di Castelfranco con il sindaco, la Giunta e i gruppi di maggioranza. Il 4 agosto, arriva il presidente della Regione Stefano Bonaccini. m.ped.