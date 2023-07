Al via la nuova centrale operativa

La nuova Centrale Operativa Territoriale (COT) ha iniziato la sua attività anche nel Distretto di Sassuolo. Si tratta della quinta a essere avviata in provincia dopo quelle di Carpi, Mirandola, Pavullo e Vignola. Al centro della sperimentazione, che vede coinvolto anche l’Ospedale di Sassuolo, c’è una sinergia tra i professionisti sanitari del territorio, aggiornati in tempo reale sullo stato di salute del paziente, con un’attenzione sia sull’ambito sanitario che su quello sociale. Il modello organizzativo trova le sue radici all’interno del DM77 e rappresenta la chiave per l’integrazione interna tra la filiera dei servizi e i professionisti coinvolti nei diversi luoghi e livelli di cura, assicurando continuità, accessibilità e complementarietà dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Attraverso il coinvolgimento attivo dei singoli professionisti (dai pediatri, agli infermieri, ai Servizi sociali), la COT garantisce al cittadino una visione completa del suo stato e una restituzione tempestiva riguardo gli interventi più appropriati.

La Centrale rappresenta la chiave per il coordinamento tra Ospedale e Territorio ed è operativa presso il Distretto di Sassuolo dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 19. Si occupa, tra le altre cose, di rientro al domicilio dal Pronto Soccorso e trattamento temporaneo in CRA.