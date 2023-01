Al via le iscrizioni per tutte le scuole Si dovranno fare esclusivamente on line

Sono aperte, da ieri, le iscrizioni all’anno scolastico 20232024 per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie. Per perfezionarle c’è tempo fino al 30 gennaio: l’assessore all’istruzione Alessandra Borghi ricorda come alle scuole d’infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023 (ossia nati nell’anno 2020) "ma anche, anticipatamente anche i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 31122023 ma entro il 30 aprile 2024: in questo caso la domanda sarà accolta solo in caso di disponibilità residua di posti rispetto ai bambini nati nel 2020". Per la Scuola primaria devono invece essere iscritti alla classe prima i bambini nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, ma anche quelli che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. Alla Scuola secondaria di primo grado devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che prevedano di terminare la scuola primaria con esito positivo nell’anno scolastico 20232024. Le domande d’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale devono essere presentate presso i rispettivi Istituti Comprensivi mentre quelle alle scuole dell’infanzia private paritarie devono essere presentate direttamente alla scuola prescelta tra le seguenti San Giuseppe, S. Anna, Gesù Bambino. Sempre online vanno effettuate le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e secondaria di primo grado.