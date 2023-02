Al via le nomine in Fondazione, Formodena e Charitas

Il Comune di Modena cerca candidati per la designazione di quattro componenti del consiglio d’indirizzo della Fondazione di Modena, per la designazione del candidato da proporre all’assemblea dei soci per la nomina ad amministratore unico di Formodena, per la designazione di un componente del consiglio di amministrazione del Charitas, l’Asp che si occupa di servizi assistenziali per disabili. Tutti è tre gli avvisi pubblici prevedono che le domande siano presentate entro le ore 13 di lunedì 27 marzo. Le persone designate alla Fondazione di Modena restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio dell’anno 2026, è previsto un gettone di presenza il cui importo è fissato dal Consiglio d’indirizzo.

L’amministratore unico di Formodena, la società consortile che si occupa di formazione professionale per diversi Comuni del territorio, resta in carica per tre esercizi sociali e l’Assemblea dei soci per delibera un compenso. Il componente del cda del Charitas rimane in carica per cinque anni e l’assemblea dei soci può delibera la corresponsione di un gettone di presenza. Gli avvisi pubblici precisano che possono presentare proposta di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli organi direttivi locali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.

Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori dell’Università, iscritti agli Ordini o Collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.

I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile.