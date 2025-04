Al via l’Ennesimo. Film Festival

Al via, oggi a Fiorano, la decima edizione dell’Ennesimo Film Festival, con la giornata inaugurale che vede alle 17 il Cinema Teatro Astoria, cuore pulsante del Festival, ospitare lo spettacolo-laboratorio di Giovanni Muciaccia, storico volto della tv per ragazzi che farà ritornare i partecipanti all’infanzia perché, in fin dei conti, il cinema, così come l’arte, nasce sempre da un gesto creativo. Alle ore 21, invece, le prime proiezioni con la prima selezione ufficiale di cortometraggi, ‘Affari di Famiglia’: il pubblico sarà chiamato fin da subito a votare il proprio ‘corto’. Ingresso libero e gratuito.