Al via Skipass, la montagna tutto l’anno. Non solo neve, ma servizi e sport a 360 gradi

Al via Skipass 2023, l’anno del cambiamento. Da domani al 29 ottobre torna a Modena il più importante salone italiano dedicato alla montagna e agli sport invernali. Quest’anno con una novità: per la prima volta Skipass guarderà alla montagna a 360°. Punto di riferimento degli appassionati della montagna bianca e di tutto il settore degli sport su neve, Skipass aprirà anche quest’anno la stagione invernale, ma l’edizione 2023, ‘una montagna di passioni’, sarà dedicata a una montagna da vivere 365 giorni l’anno. Non solo ai mesi invernali, quindi, ma anche ai mesi primaverili ed estivi. A sci, snowboard, sci alpinismo si affiancheranno le attività sulle due ruote, il trekking, l’arrampicata e molto altro. In montagna la stagione turistica dura ormai 12 mesi e Skipass sarà lo specchio di questa evoluzione, assecondando le esigenze del pubblico. "È una fiera che cambia e si adatta. - precisa Marco Momoli, amministratore delegato di ModenaFiere - Questa volta non più solo montagna bianca, ma la fiera si apre al mondo della montagna verde, con tutte le attività che si possono fare nei mesi primaverili ed estivi. È una scelta che arriva in primis su richiesta di espositori e visitatori. Con le temperature di questi anni e la scarsità di neve, la manifestazione si evolve, seguendo anche quella che è una tendenza naturale della montagna di essere vissuta tutto l’anno".

"Skipass - commenta Andrea Corsini, Assessore regionale a infrastrutture, turismo e commercio - è da sempre per la Regione motivo di particolare orgoglio, essendo l’unica fiera in Italia dedicata agli sport invernali. Quest’anno abbiamo voluto darle un taglio diverso, aprendola al turismo in montagna nei mesi primaverili ed estivi. Questo è molto importante per dare un futuro più stabile e strutturato al turismo in Appennino e anche per consentire agli impianti di risalita di essere utilizzati non solo durante i mesi invernali per lo sci, ma tutto l’anno". "L’obiettivo - prosegue - è proprio quello di non essere vincolati alla neve. La montagna dell’Emilia-Romagna sta reagendo al cambiamento climatico puntando su innovazione, servizi ed eventi, anche grazie ai bandi per la riqualificazione delle strutture alberghiere, campeggi e altra ricettività che la Regione ha emesso quest’anno. Saremo a Skipass con le nuove proposte di turismo bianco e tariffe pressoché invariate: un motivo in più, assieme all’ospitalità unica, per scegliere le nostre località". Il Cimone avrà, ad esempio, un nuovo impianto di innevamento ultratecnologico, che consuma il 30% in meno di energia e produce il 30% in più di neve con la stessa quantità di acqua. "È ormai maturo il tempo - aggiunge il sindaco Gian Carlo Muzzarelli - di dare una valorizzazione completa al nostro Appennino, per 365 giorni all’anno, per vivere le bellezze naturali, l’umanità delle persone della montagna, la loro accoglienza. Ma sopratutto sfruttare tutte le opportunità sportive che possono essere messe in campo. Dobbiamo trovare le condizioni per tenere ancora i nostri concittadini in montagna, con opportunità di lavoro, di progresso e benessere, perché quello è un territorio straordinario. Credo che anche Skipass può trasformarsi nell’occasione di promozione della montagna a tutto tondo".

Anche il presidente del Consorzio Cimone Luciano Magnani, infine, saluta con favore il ritorno di Skipass: "E’ bello che in Emilia-Romagna si continui a credere a questo evento. Voglio ringraziare la Regione e il Governo, in particolare l’assessore Corsini e la ministra Santanché per i contributi che stanno dando a tutta la montagna. E’ la prima volta che questo territorio viene veramente considerato. E questo dà nuove opportunità alle tante persone che qui vivono e lavorano".