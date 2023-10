Al via un corso per imparare a sfruttare i servizi digitali

Si chiama ‘Cittadini Connessi’, il progetto, e prevede la creazione, sui territori del distretto ceramico modenese, di sportelli a supporto dei cittadini che potranno così imparare o perfezionare l’utilizzo dei servizi online in modo autonomo. L’obiettivo di questo percorso, promosso dall’Unione dei Comuni, è quello di favorire e facilitare il dialogo con le amministrazioni pubbliche: saranno cinque gli sportelli che verranno attivati, si chiameranno ‘Punti di facilitazione digitale’ e forniranno servizi e aggiornamenti gratuiti ai residenti che hanno minore familiarità con le nuove tecnologie, anche per accompagnarli nel percorso di gestione consapevole della cittadinanza digitale attiva. "Il servizio sarà rivolto a tutte le età e abbraccerà ogni livello di competenza, a seconda delle esigenze del cittadino coinvolto. Un anziano – spiega Luigi Zironi, presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto - potrebbe avere la necessità di attivare il proprio Spid, un genitore di orientarsi tra la modulistica scolastica, un imprenditore si potrebbe interessare all’accesso di alcune banche dati e un ragazzo a piattaforme di orientamento professionale: l’obiettivo – aggiunge Zironi - è promuovere una ‘cultura digitale’ che faciliti la vita dei cittadini in modo concreto, sia nel loro rapporto con gli enti locali che nella gestione privata della propria identità digitale". I primi tre ‘punti di facilitazione’ verranno attivati già dai prossimi mesi a Maranello, Fiorano e Formigine: per l’attivazione del progetto, tra l’altro, l’Unione ha richiesto un finanziamento alla Regione nell’ambito del bando ‘Digitale facile in Emilia-Romagna’