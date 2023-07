Alan Sorrenti è pronto per Nonantola "Di nuovo in pista, porto altra magia"

di Maria Silvia Cabri

"Il nuovo disco conterrà emozioni, visioni e magia": Alan Sorrenti, leggenda della dance-pop italiana, ha mantenuto la promessa. Il suo ritorno a 71 anni, con ‘Oltre la zona sicura’, quasi due decenni dopo l’ultimo album in studio, non ha nulla del revival, ma è l’inizio "di un nuovo viaggio cosmico", come lui stesso sottolinea. Il cantautore napoletano si esibirà stasera alle 21 alla Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento di Nonantola, in piazza Liberazione. Il concerto, a ingresso gratuito, è organizzato dall’amministrazione comunale e da Studio’S.

Alan, un atteso ritorno: come è nato il nuovo disco?

"Ho sentito il desiderio di fare un album per le nuove generazioni; era arrivato il momento di tornare sulla scena".

Cosa vuole significare il titolo, ‘Oltre la zona sicura’?

"Che siamo ‘oltre’. Viviamo una fase in cui non ci sono più i soliti riferimenti, siamo disorientati, ma occorre sapere, fare le scelte giuste dal punto di vista umano e ambientale, il che richiede evoluzione e al tempo stesso consapevolezza. A livello personale ho sentito il bisogno di mettermi in discussione e andare oltre la zona di comfort, simbolicamente rappresentata da ‘Figli delle Stelle’ (suo grande successo del 1977, rimasto nella top ten italiana per sedici settimane consecutive, ndr) che è una sorta di stile di vita. Dovevo andare oltre e confrontarmi con la scena attuale, stimolando così la creatività".

‘Figli delle Stelle’ è un successo intramontabile…

"È un lungo cammino attraverso più generazioni. Mi ero avvicinato all’energia americana nel fare musica, sentivo l’influenza stellare e il cambiamento dei tempii. Erano gli anni dei grandi cambiamenti: in ‘Figli delle Stelle’ sintetizzo un qualcosa di mistico trasmissibile agli altri. Sentivo la mia appartenenza alle stelle e l’anticipo della mia vita successiva: nel 1988 ho infatti ‘abbracciato’ il Buddismo di Nichiren Daishonin. È stata per me una scelta naturale, dopo un momento di vuoto, ho capito che creiamo un valore solo insieme agli altri. Un nuovo percorso che mi ha portato adesso all’ultimo album, ‘Oltre la zona sicura’, appunto".

Secondo lei come mai questa canzone è stata ed è ancora tanto amata?

"È magia: era ‘avanti’ già allora, aveva ed ha incapsulata molta energia che si trasmette anche ai giovani. Ciò che sentiamo di essere è parte di un disegno più grande: spesso la vita ci chiude, ma i ragazzi sentono questa energia e la fanno loro".