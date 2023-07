Alan Sorrenti fa ballare Nonantola ’Figli delle stelle’ in piazza Liberazione

di Maria Silvia Cabri

Sarà lo storico cantautore napoletano Alan Sorrenti il protagonista domani sera alle 21 della tradizionale Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento di Nonantola. Il concerto, ad ingresso gratuito, si svolgerà in piazza Liberazione, ed è proposto dall’amministrazione comunale e da Studio’s.

Il ritorno sui palchi di una delle stelle più brillanti di tutta la musica italiana era già atteso da tempo. Sarà un viaggio profondo ed emozionante lungo tutta la carriera del cantautore, che percorrerà i momenti più brillanti del passato, cinquant’anni di scintillante carriera e una discografia. Da capolavori senza tempo come ‘Figli delle stelle’ del 1977 (Il disco è rimasto nella top ten italiana per sedici settimane consecutive ed è risultato essere l’ottavo singolo più venduto dell’anno 1978) e ‘Tu sei l’unica donna per me’, fino ad arrivare al presente in cui si respira aria di futuro, con i brani del suo ultimo album ‘Oltre la zona sicura’, uscito a ottobre scorso per Ala Bianca e distribuito da Warner Music, per la prima volta dal vivo. Un disco ricco di sfumature che tocca tutti i periodi storici di Alan Sorrenti, che fa ballare e commuovere, splende di luce e trasporta l’ascoltatore in un caleidoscopio di colori che parte dagli anni Settanta e arriva al futuro. Ad accompagnare l’artista in questa nuova avventura discografica il produttore Stefano Ceri, demiurgo dello street pop italiano, capace di colorare le nuove canzoni di Sorrenti grazie al suo italian touch in bilico tra cantautorato e dance floor. Alan Sorrenti e Ceri si sono incontrati e si sono persi nel tempo.

Divisi da generazione, ascolti e provenienza musicale, hanno fatto parlare la musica. Dall’incontro di queste due sensibilità è nato un disco senza una precisa dimensione temporale, incredibilmente contemporaneo eppure raffinatamente retrò. ‘Oltre la zona sicura’ è un viaggio cosmico per portare luce nella canzone italiana, seguendo la voce di Alan Sorrenti. Un disco magico, prezioso, un’attesa pienamente ripagata, ora finalmente dal vivo. "Oltre la zona sicura – spiega lo stesso Sorrenti – è dedicato a tutti quelli che vivono per evolversi, a tutti coloro per i quali la via verso casa non è la via del ritorno. Se sei un viaggiatore e non un turista capisci cosa voglio dire. Il viaggiatore va ma non sa se ritorna. Il mio album non è una raccolta di brani, ogni traccia è un’emozione, una visione".