Albergati vincitore di tappa. Bene anche Sola e Arduini

La penultima settimana più lunga del volley minore, quella del penultimo turno infrasettimanale della serie B maschile, consegna alle classifiche del Top Volley conferme, volti nuovi, e vecchie conoscenze nuovamente alla ribalta, anche se la classifica generale sembra sempre più saldamente in mano all’opposto della Beca Tensped Spezzanese Alessandro Bartoli, che nel giro di tre gare in dieci giorni ha messo a terra 72 punti: il suo vantaggio sugli inseguitori cresce turno dopo turno, ed ora il più vicino è Nicola Marchesi della RCL Gallonese, staccato però di più di un punto e mezzo di media/partita, dai suoi 19,5, ai 21,1 di Bartoli. Alle loro spalle resiste, ma solo matematicamente perché purtroppo a ormai concluso la propria stagione per infortunio, Mattina Susio della Moma Anderlini, destinata ad uscire di graduatoria per l’esiguo numero di partite giocate, e già fuori dalla classifica relativa alle sole gare del nuovo anno: sul terzo gradino sale quindi Marcello Andreoli della National Villa d’Oro, mentre non ci sono cambiamenti nella Top Five con Ilaria Selmi della Leonardi Marano quarta, e Matteo Pignatti della Stadium Mirandola di serie C al quinto. Balzo in avanti per Carolina Sola del Frignano Vis Hidraulics Serramazzoni che sale dal nono al sesto posto, e per Daniele Albergati della Stadium Mirandola di serie B, che entra nella Top Ten, coronando un lungo inseguimento.

Albergati è anche il vincitore della classifica di Tappa del turno infrasettimanale, riservato ovviamente alla B maschile, con 26 punti utili a stroncare le velleità dell’Univolley Carpi, ma il dominatore del week end è il 17enne Francesco Denina della BPER VGM Modena Volley, che nella gara giocata sabato a Cesena, mette a terra 34 punti, seconda prestazione maschile stagionale, ed ovviamente suo record personale. Alle spalle dello schiacciatore la citata Carolina Sola (FOTO) del Frignano Vis Hidraulics Serramazzoni, anche se staccata di ben otto punti a quota 26, uno in più di Bartoli nella partita di sabato con l’AMA S.Martino in Rio, e due in più dio Nicola Marchesi, e Riccardo Montaggioli della Stadium Mirandola di serie C. Dietro di loro a quota 23 Daniele Albergati, che poi mercoledì ne ha fatti come detto 26, e l’inossidabile Jessica Arduini (FOTO) approdata quest’anno al Volley Modena di serie C, dopo aver portato in B2 prima la Sanmichelese, ed ultimamente l’Hydroplants Soliera 150. Bartoli domina anche la classifica a Punti, con ben 443 centri, 72 in più del secondo che è sempre Nicola Marchesi, e riconquista anche la vetta della classifica limitata alle sole gare del 2025, dopo una sola settimana di leadership di Andreoli, con la media di 21,38 punti nelle otto partite giocate nel nuovo anno, 1,2 in più del giovane Matteo Fontanesi della Stadium Mirandola, ed 1,3 in più di Ilaria Selmi della Leonardi, unici tre sopra quota 20. Dalla classifica storica, emerge un altro record, è quello abbattuto da Francesco Ghelfi, opposto mirandolese da due stagioni a S.Martino in rio, che con gli undici punti messi a segno nel turno infrasettimanale ha abbattuto la quota del 7.500 punti in carriera, toccando quota 7.504.