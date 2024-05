Alberghiera, premiati i migliori allievi

Premiati nei giorni scorsi i tre migliori allievi della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni, gestita dallo Ial Emilia-Romagna. Sono Mirko Pianazzi, 16 anni, residente a Pavullo, Antonio Ricciardi, 17 anni, residente a Savignano sul Panaro, e Federico Guidoreni, 16enne di Grizzana Morandi (Bologna) che stanno terminando il terzo anno del corso per operatore della ristorazione. Hanno ricevuto una borsa di studio di mille euro, in ricordo di ex allievi della Scuola Alberghiera scomparsi negli ultimi anni. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi durante il saggio finale. I premi sono stati consegnati dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, dal sindaco di Serramazzoni Simona Ferrari e dal segretario della Cisl Emilia-Romagna Filippo Pieri. I ragazzi hanno proposto un menu internazionale in tre portate che rappresenta l’incontro tra le culture gastronomiche di Spagna e Portogallo.

w. b.