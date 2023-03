Alberghini è Cavaliere della Repubblica: "Onorificenza dedicata a tutti i Rulli Frulli"

La notizia gli è arrivata venerdì scorso, con una comunicazione dalla Prefettura. "E all’inizio quasi non ci credevo", confida Federico Alberghini, 41 anni, fondatore e direttore della Banda Rulli Frulli di Finale, che è stato nominato ufficialmente Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento è stato attribuito su proposta del presidente del Consiglio del 27 dicembre scorso. L’importante onorificenza premia il lavoro svolto da Alberghini in tutti questi anni: attraverso il linguaggio musicale, i Rulli Frulli sono divenuti un esempio attivo di inclusione e promozione sociale, conosciuto ormai in tutta Italia. La band (di cui fanno parte anche diversi ragazzi con disabilità che possono così liberare la loro creatività) ha suonato anche per Papa Francesco e al concerto del Primo Maggio a Roma, e la Stazione Rulli Frulli, sua nuova sede a Finale, è stata inaugurata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio il 20 maggio 2022, nel decennale del terremoto. A Federico Alberghini sono arrivati anche i complimenti di Elena Malaguti, presidente della Fondazione Scuola di musica Andreoli, nel cui abbraccio si inquadra l’attività dei Rulli Frulli.

Alberghini, come ha accolto questa nomina?

"Un’emozione incredibile, per la quale voglio ringraziare in primis il prefetto Alessandra Camporota che già diverse volte è venuta a trovarci qui alla Stazione Rulli Frulli. Appena ho aperto la busta e ho letto la comunicazione, subito ho visto scorrere davanti agli occhi tutto il lavoro che abbiamo svolto dal 2009 a oggi, e i volti di tutte le persone che mi e ci hanno aiutato a realizzarlo. E sento che questa onorificenza è attribuita a me ma è dedicata a tutti loro".

Come un riconoscimento collettivo?

"Sì, perché i Rulli Frulli sono nati, e sono tuttora, un progetto realizzato grazie a un’unione di talenti e di forze. Ho in mente tutti i genitori dei ragazzi che ci hanno dato fiducia fin dal primo momento, e gli insegnanti che hanno abbracciato questa idea".

Il metodo Rulli Frulli ha fatto strada...

"Sì, l’Università Cattolica di Milano ci ha dedicato uno studio approfondito, e oggi il nostro metodo didattico e generativo, elaborato qui a Finale, è stato applicato in tante realtà d’Italia. Sono undici le bande Rulli Frulli in Italia e coinvolgono ben 2400 ragazzi. Di recente abbiamo iniziato un’esperienza anche in Romagna".

Quando riceverà l’onorificenza?

"La cerimonia avverrà il 2 giugno, festa della Repubblica, a Modena. E in quell’occasione sicuramente una delegazione di Rulli Frulli mi accompagnerà e, se ce lo consentiranno, terremo un piccolo concerto. E faremo festa anche a Finale, alla Stazione Rulli Frulli. Ma prima ancora, ci attendono altri appuntamenti".

Quali?

"Dal 1° maggio avvieremo un nuovo tour con un nuovo spettacolo che toccherà tutta Italia e quest’anno sbarcherà anche in Sardegna. E poi dal 19 al 21 maggio, qui alla Stazione Rulli Frulli, tornerà il Rulli Frulli Day: avremo presenze importanti e ospiti a farci visita. Saranno davvero giornate speciali per tutti".

Stefano Marchetti