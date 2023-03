Alberi a rischio, partito il piano di messa in sicurezza

Sono cominciate la settimana scorsa e sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza di numerose alberature presenti sul territorio comunale, in parchi ed aree verdi. Gli interventi saranno suddivisi in due blocchi ed il primo riguarda 52 esemplari a rischio schianto molto elevato individuate presso il parco Albero d’Oro, sul lato via Giordano quello di via Landino, il parco Edilcarani, l’area verde di via Palestro ed una quercia radicata nel parco di Montegibbio, in prossimità dell’area giochi. Il secondo blocco riguarda invece le alberature che sono state analizzate tra il 2021 e il 2022, per le quali la perizia iniziale aveva imposto una verifica entro un determinato lasso di tempo e il cui stato verrà riesaminato e sono collocate invece in via Radici in Piano, nel tratto compreso tra il cavalcavia da Verrazzano e via Pedemontana, presso il Parco dei Folletti in via Fornace e nella zona del Campo addestramento cani di via Circonvallazione Sud.