Alberi a rischio schianto, due dovranno essere abbattuti

Prosegue l’attività di monitoraggio e manutenzione degli alberi collocati in aree pubbliche iniziata nei mesi scorsi dal Servizio Pianificazione e gestione verde-parchi del Comune. Gli ulteriori controlli in corso, dopo i circa 4000 già effettuati, riguardano un migliaio di piante e sono finalizzati a garantire una maggiore sicurezza attraverso verifiche di stabilità e definizione degli interventi di manutenzione, tra i quali rimozione di rami secchi, potature, rimodellazione della chioma e consolidamenti con particolari legature tra le branche.

Alcuni degli alberi particolarmente a rischio sono stati sottoposti a prove di trazione per misurare il grado di stabilità e la capacità di resistenza al vento e definire, di conseguenza, gli interventi necessari per metterli in sicurezza e prevenire il rischio schianto. Tra questi, ci sono due alberi nell’area verde Dante Alighieri sui quali sarà effettuato un intervento straordinario di potatura di riduzione di 2-3 metri, necessario per preservare le piante ed evitare l’abbattimento, e il contestuale consolidamento dei due esemplari a un terzo.

Prove di trazione sono state eseguite nei giorni scorsi anche sul filare di platani di viale Dallai e nei Giardini del Teatro: dai risultati è emersa una situazione fortemente compromessa, con rischio caduta, per un platano di viale Dallai e un pioppo nei Giardini del Teatro che dovranno, quindi, essere abbattuti per garantire la sicurezza dei cittadini. Analoga situazione si è presentata per circa una ventina di alberi collocati in diverse zone: sul percorso pedonale di collegamento al parco Cappuccina e nei parchi di via Jugoslavia e via De Amicis, nell’area verde di via Romania, e nelle vie Cavour, Benetti, Niccolò Biondo, Lenin e Caduti del lavoro.