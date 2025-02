Alberi abbattuti, è polemica: "Piante a rischio caduta? . Spesso per scarsa cura"

Alberi nel mirino. Consiglieri e associazioni notano un eccessivo accanimento verso le piante della città. "Negli ultimi mesi - rileva per esempio Alberto Bosi di Alternativa popolare – in via Vedriani sono stati tagliati 12 alberi ad alto fusto, che vanno ad aggiungersi ad altri 13 che erano stati abbattuti, sempre nella stessa via, negli anni precedenti". Inoltre, "in Piazzale Riccò (nella foto il flah mob) davanti alla chiesa di Sant’Agnese, recentemente ne sono tagliati altri 15 suscitando anche in questo caso l’ira dei residenti che non vengono coinvolti e che vedono diminuire il verde intorno a loro". Nel primo caso "è anche stata effettuata una petizione popolare, con oltre duecento firme raccolte, per chiedere all’amministrazione comunale di procedere immediatamente alla ripiantumazione del verde".

Da un lato, purtroppo, prosegue Bosi, "la giunta comunale non risponde alla petizione popolare e, dall’altro lato, giustifica la decisione di abbattimento degli alberi per una questione di sicurezza pubblica. A nostro avviso, invece, la sicurezza del verde si garantisce con degli interventi di cura e di manutenzione costanti nel tempo".

Fare una buona manutenzione del verde, "anziché tagliare degli alberi in continuazione, è fondamentale per la qualità urbana ed il benessere dei cittadini modenesi".

La richiesta al Comune è "di provvedere il prima possibile alla ripiantumazione degli alberi tagliati e, per il futuro, di coinvolgere maggiormente i residenti delle zone colpite in modo da confrontarsi con loro e trovare soluzioni condivise".

Anche Modena volta pagina, attraverso Nildo Benuzzi, si unisce a Italia Nostra nel denunciare il "massiccio intervento con movimenti di terra" verso il lato del Parco, all’angolo fra via Saragozza e viale Rimembranze, a ridosso dell’ex Caserma Fanti. "Si vuole creare, un inedito e riservato passaggio pedonale a viale Rimembranze. Un passaggio, si noti, che sarà ad esclusivo beneficio dei futuri abitanti del condominio in via di realizzazione nel Palazzo di via Saragozza. Una volta rimosse le barriere oscuranti, vedremo gli effetti dello sbancamento a ridosso del muro ed anche dell’escavazione per una nuova cabina elettrica, con possibili gravissime interferenze sull’apparato radicale di numerose piante mature". Mvp si chiede "se l’esperienza insegni qualcosa e se non sia finalmente giunto il momento di affrontare con un diverso approccio la cultura del verde urbano".

Già sabato "i cittadini del Comitato ’Verde Brillante’ hanno celebrato il ’funerale’ delle 15 piante mature e d’alto fusto abbattute nel parchetto davanti alla chiesa di Sant’Agnese dove una perizia ne attestava il pericolo di caduta. In realtà il motivo che ha portato alla sentenza di morte di quelle alberature stava nel danneggiamento delle radici. Lo stesso motivo sta spesso provocando l’abbattimento in tutta la città di alberi che subiscono gli effetti di interventi per lavori di escavazione che di frequente non rispettano in nessun modo le piante, al punto di causarne il grave danneggiamento ed il conseguente abbattimento".

