Alberi Festival, si parte : "Sarà un laboratorio ’diffuso’ di rigenerazione urbana"

Non sarà soltanto un festival culturale, ispirato al lungo lavoro dell’architetto Cesare Leonardi che con Franca Stagi condivise lo studio e la passione per gli alberi come fondamenta della vita di tutti. L’AlberiFestival che abbraccerà la settimana dal 7 al 13 aprile, con numerose iniziative diffuse simbolicamente nell’area del Villaggio Artigiano di Modena Ovest, vuole essere anche di più, un ‘manifesto’ di programmazione della città, "un laboratorio di rigenerazione urbana", sottolinea Carla Ferrari, assessore all’urbanistica. "Senza il verde non possiamo vivere", aggiunge: e se Modena è già fra le città italiane con la maggior quota di verde, "occorre ancor più investire perché gli alberi possano crescere nei giusti spazi". Insomma, occorre sempre più ripensare a una città degli alberi, o a una città ‘con’ gli alberi, un messaggio su cui lo stesso sindaco Mezzetti ha fondato la sua nuova azione amministrativa.

L’AlberiFestival – ideato dal Comune con la Fondazione Archivio Leonardi, e sostenuto dal Ministero della Cultura – ruota attorno a un’idea, "quella che gli alberi possano essere un modello e uno strumento attraverso cui indagare, progettare e riorganizzare la città contemporanea", spiega l’architetto Andrea Cavani della Fondazione Leonardi, che cura la rassegna. La casa-studio di Cesare Leonardi, con le scaffalature modulari e le poltroncine realizzate nel legno giallo delle casseforme per il cemento armato, continua a essere ‘viva’ e creativa come lui l’ha lasciata, alla sua scomparsa nel 2021: "Attorno a questo tavolo si parlava sempre di alberi: per vent’anni Cesare ne ha fatto l’oggetto della sua ricerca, e ‘L’architettura degli alberi’ del 1982, con i suoi disegni, è ancora un manuale di riferimento", aggiunge Cavani. Leonardi si applicò alla ricerca sulla progettazione del territorio e pose le basi teoriche per la ‘città degli alberi’, che poi nacque nel 1990 a Bosco Albergati.

Il festival (realizzato in associazione con Amigdala, Regione, UniMoRe e con i Comuni di Vignola, Pavullo e Rubiera) si articolerà dunque in quattro aree tematiche corrispondenti a quattro luoghi del Villaggio Artigiano che diventerà un prototipo di ‘villaggio verde’. "Saper vedere gli alberi", sezione centrale del festival, aprirà le porte della casa-studio Leonardi che sarà collegata al Mop (Modena Ovest Pavillon), una casa officina progettata negli anni ‘50 dall’architetto Vinicio Vecchi, dove sarà allestita la sezione multimediale "Le metamorfosi degli alberi", una mostra collettiva dedicata all’evoluzione degli organismi vegetali, con o senza l’intervento umano. All’OvestLab di via Nicolò Biondo, per la sezione "La Città degli Alberi", si terranno lezioni aperte, seminari, serate performative: fra gli appuntamenti più attesi, quelli con la paesaggista Erika Skabar (8 aprile), con l’artista Giacomo Cossio (9 aprile), con l’architetto paesaggista Carlo Masera (11 aprile) e con l’architetto Giulio Orsini, fondatore dell’Archivio Leonardi )12 aprile). E il 13 aprile lo scrittore Paolo Giordano terrà una conversazione su "Scrivere la natura". E nel padiglione Progetto Artigiano (un ex laboratorio tessile in corso di trasformazione) sarà allestita la quarta sezione, "Progettare con gli alberi": al centro la città di Karlsruhe che, come Modena, fa parte della rete delle Unesco Media Arts Cities, e porta nel suo dna il legame fisico e tangibile con la foresta. Il festival si completerà con attività negli spazi esterni: durante la settimana, alcune strade del Villaggio Artigiano verranno pedonalizzate, con una riconversione verde, per diventare luoghi di incontri, di dialogo e di gioco. L’AlberiFestival si dipanerà anche "in the City", ovvero in altri spazi culturali della città, come la Palazzina dei Giardini dove la Fondazione Ago accoglierà il "Lost paradise" dei Fallen Fruit, e il vicino Orto botanico.