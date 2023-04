"Alberi, tagli necessari: rischi provati da perizie"

L’Amministrazione che abbatte gli alberi? "Questa mi auguro invece verrà ricordata come l’Amministrazione che ha messo in sicurezza la città e i cittadini, anche abbattendo alberi a forte pericolo di schianto".

Il sindaco Francesco Menani risponde così alle associazioni ambientaliste che, un paio di giorni fa, avevano denunciato "un progressivo aumento del taglio di alberi, che impoverisce il verde pubblico di Sassuolo e procede dal 2020 senza tregua". Legambiente, Terra Pace e Libertà, Lipu e Gruppo Naturalistico Sassolese registravano una mancanza di ‘volontà politica di impegnare risorse per il verde’ che il Primo Cittadino invece rivendica, spiegando come "la nostra Amministrazione, sul verde, ha investito in questi anni 3 milioni di euro: mi pare – aggiunge Menani – uno sforzo notevole, soprattutto se paragonato al passato". Quanto all’accusa di ‘accanimento’ nei confronti del patrimonio arboreo cittadino, il sindaco non ci sta e ricorda l’ambizioso piano di ripristino del verde pubblico che va oltre l’iniziativa ‘un albero ogni nuovo nato’ con "investimenti cospicui, e comunque maggiori di quelli stanziati dalle amministrazioni precedenti". "Tutti abbiamo a cuore il verde pubblico e non basta girare lungo le strade e contare i ceppi per diventare agronomi professionisti", aggiunge Menani, che già in altre occasioni era stato bersaglio degli ambientalisti, cui ha sempre opposto sia ‘ragioni di sicurezza’ che ‘ il cattivo stato degli esemplari oggetto di abbattimento, tutti a rischio schianto’.

"Nessuno – ribadisce – abbatte alberi per il gusto di farlo ma solamente se necessario: ci sono perizie approfondite, realizzate da professionisti riconosciuti a livello regionale che le associazioni, con le loro dichiarazioni, vogliono sconfessare. Parliamo di perizie che indicano negli alberi abbattuti un forte rischio.

Il primo dovere di un’Amministrazione – prosegue Menani – è quello di tutelare l’incolumità dei cittadini: per questo, non appena le perizie indicano l’alto grado di rischio, procediamo all’abbattimento in uno o due giorni". Gli ambientalisti, rincara la dose il sindaco, "invece che perdere tempo a scrivere cose non vere, senza nemmeno dover chiedere agli uffici avrebbero potuto consultare le perizie e le documentazioni direttamente sul sito internet del Comune di Sassuolo, visto che sono disponibili e liberamente scaricabili".

Stefano Fogliani