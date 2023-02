Alberi tagliati lungo il torrente "Grave impatto sull’ecosistema"

Continua ad alimentarsi il movimento di protesta contro l’abbattimento di alberi e vegetazione, disposto dalla Regione a scopo manutentivo, che è in corso ormai da mesi anche nel tratto piumazzese del torrente Samoggia. A intervenire è Claudio Carni, presidente del "Comitato Piumazzese No alle Cave", che ha scritto una nota insieme ad Angelo Farneti del circolo SettaSamoggiaReno di Legambiente e ha condiviso i contenuti pure con la lista civica Frazioni e Castelfranco. Il timore è che si possa generare un "impatto non trascurabile sull’ecosistema". "Ci stiamo interessando – sottolineano tra l’altro i firmatari - alla questione del taglio sistematico di alberi sull’argine sinistro del Samoggia. La Regione ci ha risposto che ’i lavori di cui al progetto…prevedono il termine ultimo delle attività entro il 31122023’ e che ’a causa di limitate disponibilità finanziarie degli anni passati…tale tratto è stato per lungo tempo escluso dalle attività di manutenzione ordinaria’. Questo significa che nel frattempo, nel corso di molti anni si è sviluppata una rigogliosa vegetazione arborea che ora viene eliminata con un impatto non trascurabile sull’ecosistema. Poniamo l’accento sul fatto che gli alberi da vivaio messi a dimora muoiono quasi tutti nella fornace estiva: gli unici luoghi dove gli alberi crescono ancora spontanei e rigogliosi sono le golene, dove grazie alla scarsa lungimiranza dei nostri amministratori hanno campo libero i boscaioli. La ditta che esegue il taglio viene compensata in tutto o in parte con il legname tagliato. Questo meccanismo comporta il fatto che la ditta ha tutto l’interesse a tagliare alberi. Rileviamo anche che riguardo ai controlli previsti ’non vengono redatti verbali’. Questo dato non ci conforta; riteniamo necessario che rimanga traccia di eventuali inadempienze e danni prodotti".

Marco Pederzoli