Albero caduto nel Parco di Piazzale della Repubblica, "Manutenzione insufficiente?"

"Al parco di Piazzale della Repubblica martedì sera è caduto un albero dalle grandi dimensioni su una panchina. Si tratta di un albero marcio e quindi molto pericoloso", dichiara Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. "Per fortuna in quel momento non era seduto nessuno ma questo parco è spesso popolato da giovani. Ci chiediamo se sia stata fatta adeguata manutenzione del verde per una questione di sicurezza prima di tutto oltre che di decoro urbano. L’amministrazione comunale chiarisca l’accaduto affinché non succeda in altri parchi o zone cittadine".