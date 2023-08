Alberto Caldana (Porta aperta) "Quel denaro sostiene interi Paesi"

di Alberto Greco

Toccherà a lui introdurre nella giornata inaugurale l’ottavo Festival della migrazione ’Liberi di partire, liberi di restare’, che si aprirà a Modena in ottobre. Alberto Caldana, nel 1978 tra i fondatori modenesi di Porta Aperta, l’associazione cattolica che con Migrantes si occupa di assistenza e aiuto agli immigrati, di cui nel 2020 ne è diventato presidente, ci aiuta a leggere il complesso mondo modenese della immigrazione. Un mondo sul quale spesso prevalgono pregiudizi e stereotipi che allontanano la prospettiva di una loro reale integrazione, sottovalutandone il contributo che danno alla nostra società, alla nostra stessa economia.

Caldana, un aspetto sottovalutato della immigrazione riguarda il contributo che attraverso le rimesse di denaro i lavoratori stranieri danno al freno della immigrazione illegale. Cosa ne pensa?

"La Fondazione Moressa usa dati da canali ufficiali, ma è notorio che molte rimesse girano su canali non ufficiali. C’è anche un dato politico da tenere in considerazione: le rimesse degli immigrati sono tra i principali flussi finanziari a livello mondiale e i governi, invece che negare la realtà dell’immigrazione, dovrebbero porre attenzione a questo dato fondamentale sia per la nostra economia che di quella dei paesi riceventi. Questo dovrebbe essere uno dei principali punti da prendere in considerazione dalle politiche sull’immigrazione. Per rispondere alla domanda, le rimesse degli immigrati in molti Paesi sono la principale entrata, in particolare in Africa ma anche in America Latina. Questo diventa fondamentale per chi rimane nel Paese d’origine, ma è anche un volano fondamentale per l’economia di quei Paesi perché mette a disposizione risorse finanziarie che altrimenti non sarebbero disponibili".

Un altro aspetto riguarda il contributo degli stranieri al sostegno della nostra economia attraverso il lavoro. Quali sono le occupazioni prevalentemente coperte dai lavoratori stranieri?

"Agricoltura, edilizia, logistica e lavoro domestico. Nel nostro territorio anche il settore delle carni".

Secondo quanto risulta a voi sono in aumento i ricongiungimenti familiari?

"No, sono stabili, anzi la tendenza è verso un leggero calo".

La crisi dovuta al diminuito potere d’acquisto dei salari in Italia ha inciso di più sugli italiani o gli stranieri?

"Sicuramente sugli stranieri che mediamente hanno retribuzioni più basse, devono mantenere la famiglia o parte che si trova nel Paese d’origine e spesso si trovano ad affrontare costi più alti, pensiamo ad esempio agli affitti".

La realtà che toccate voi, e più in generale il mondo cattolico, è assai variegata. In chi riconoscete i maggiori sforzi di integrazione?

"Non c’è una nazionalità che tende ad integrarsi più di un’altra, quello che conta è l’impegno personale ad integrarsi. Come Porta Aperta abbiamo cominciato ad occuparci degli immigrati dal 1987: il 30 dicembre 1986 è stata approvata la legge 943 detta legge Donat Cattin, che per la prima volta collegava il permesso di soggiorno al possesso di un contratto di lavoro. In quella fase, sul nostro territorio così come nelle medie città in generale, c’era richiesta di manodopera, e sono cominciati ad arrivare immigrati anche a Modena. Abbiamo seguito migliaia di persone constatando che quello che conta è l’impegno dei singoli ad integrarsi, oltre che una serie di condizioni oggettive: mutamenti legislativi, percorsi di regolarizzazione, messa a disposizione di servizi tra cui è fondamentale l’insegnamento della nostra lingua, come anche i percorsi sul territorio".

Un’ultima domanda chi emigra in Italia - secondo lei - lo fa in via definitiva o temporanea?

"È difficile dare una risposta generica, dipende dai percorsi migratori che le persone hanno in mente. Pensiamo alla storia dell’immigrazione italiana. Abbiamo notato che spesso gli immigrati sono persone giovani, plurilingue, per cui se ad esempio in Italia si respira aria di crisi ci mettono pochissimo a trasferirsi in un altro Paese, perché il permesso di soggiorno rilasciato in Italia gli apre le porte di tutta Europa. Attraverso Porta Aperta ho incontrato persone che sono state alcuni anni a Modena e poi li ho ritrovate in Francia, Inghilterra, addirittura a New York".