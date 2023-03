Alberto Conti, un concerto solidale

Sarà un concerto speciale, prima di tutto per la finalità benefica: il ricavato sarà infatti devoluto all’Associazione Avpa Croce Blu di Modena per il sostegno all’emergenza in Ucraina. Il luogo è il teatro Cittadella, in piazza della Cittadella 11 a Modena, dove staser alle 21 si esibirà il chitarrista e cantante modenese Alberto Conti (foto) con la sua band, composta da Filippo Trenti (tastiere e Sax), Dario Pioppi (basso) e Tommaso Maselli (batteria).

Organizzato dal sindacato di Polizia Cgil, il concerto prevede una scaletta nella quale il giovane artista modenese si esibirà in alcuni inediti e in grandi classici moderni, dai Pink Floyd ai Dire Straits, da Eric Clapton a Sting ai Beatles.

Conti è reduce dalla partecipazione a Italia’s Got Talent e dopo essersi diplomato al liceo musicale Sigonio si è iscritto al conservatorio di Parma, dove studia chitarra jazz. Per Info e prenotazioni: 3385698005.