Alberto Ruggi accusato di maltrattamenti

Maltrattamenti in famiglia. E’ questa l’ipotesi di reato contestata ad Alberto Ruggi, fratello di Daniela, la 31enne scomparsa da Vitriola di Montefiorino dallo scorso settembre e in circostanze misteriose. Mentre le ricerche della 31enne continuano infatti, nei giorni scorsi è scattata una perquisizione nell’abitazione del fratello, a Prignano: sopralluogo durante il quale i militari hanno sequestrato i dispositivi informatici in uso all’indagato. La stessa era legata proprio all’apertura, in procura, di un fascicolo per maltrattamenti in famiglia a carico dell’indagato. Un fascicolo aperto a fronte di alcune dichiarazioni rese dalle due donne nei mesi scorsi agli inquirenti nell’ambito della scomparsa di Daniela. In quella circostanza la mamma di Daniela e la sorella Roberta avevano fatto presente come Alberto fosse solito ‘controllarle’, ‘gestirle’ in modo, a loro dire, ‘invasivo’. A chiarire la circostanza è l’avvocato di Alberto Ruggi, Deborah De Cicco. "Non sussiste alcuna denuncia contro il mio assistito da parte dei familiari, per cui risulta un atto dovuto l’iscrizione d’ufficio del procedimento penale. Il mio assistito certamente riuscirà a dimostrare che nessun tipo di vessazione è stata mai perpetrata verso mamma e sorelle, laddove non si è mai trattato di imposizioni ma di assistenza e supporto nella gestione delle questioni familiari".

A prendere parola è lo stesso indagato, Alberto: "Non ho mai tenuto comportamenti violenti o aggressivi né verso mia madre né verso le mie sorelle Daniela e Roberta e loro questo lo sanno perfettamente. Da quando mio padre è morto ho sempre sostenuto io la mia famiglia e le questioni che ci riguardano. Ho sempre e solo tenuto che loro fossero al sicuro e che vivessero nel migliore dei modi, che fossero tutelate vista la loro estrema fragilità e vulnerabilità". Alberto Ruggi aggiunge: "Ho sempre ritenuto fossero estremamente ingenue ed in difficoltà sia mia madre che le mie sorelle ed è per questo che me ne occupo da sempre. Tutte queste mie legittime preoccupazioni verso di loro però sono sempre state vissute come ingerenza, quando in realtà il mio intento è sempre stato solo quello di supportare la mia famiglia con cui ritengo di essere in buoni rapporti".

Nei giorni scorsi la procura aveva nominato un consulente tecnico al fine di analizzare un telefonino che sarebbe appartenuto in passato a Daniela, consegnato agli inquirenti dai familiari. In tale circostanza Alberto Ruggi aveva spiegato di non aver mai trattenuto quel Samsung dopo lo scomparsa della sorella. "Ho consegnato agli inquirenti tutti i telefoni e devices elettronici in mio possesso il giorno della perquisizione – aveva dichiarato. E a novembre 2024 ho consegnato agli inquirenti i due telefoni".

Valentina Reggiani