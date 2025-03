"Albinelli, banchi vuoti?. Tanti errori"

"Raggiungere il mercato Albinelli è diventata una vera e propria impresa. Modena non ha parcheggi capienti e accessibili a livello di costo per la sosta in centro in zone limitrofe. L’unico parcheggio era quello dell’ex Amcm, ma sappiamo che è diventato a pagamento con tariffe piuttosto care e i posti si sono ridotti a meno della metà". E oltre "al danno anche la beffa visto che proprio nell’ex Amcm troverà spazio un supermercato targato Coop". La consigliera di Fratelli d’Italia Elisa Rossini interviene sui banchi vuoti e sulle difficoltà del Mercato.

"L’Albinelli – aggiunge riferendosi alle amministrazioni comunali di questi anni – ha necessità di una manutenzione straordinaria. C’è necessità ad esempio di rifare l’impianto elettrico e di sistemare la copertura contro le infiltrazioni d’acqua. Sapendo che all’ex Amcm si sarebbe fatto un supermercato Coop e si sarebbero eliminati parcheggi senza sostituirli, la riduzione consistente del canone sarebbe stato l’unico modo per garantirne la sopravvivenza e lanciare un segnale di sostegno agli esercenti". Si pensi inoltre che "dal tetto del mercato Albinelli piove a causa delle infiltrazioni e che va rifatto l’impianto elettrico, e questo si sapeva quando la convenzione è stata rinnovata". La beffa "si conferma in tutta la sua evidenza se si considera che due nostri emendamenti al bilancio di previsione 2025, uno per incrementare di 800 mila euro la voce trasporto pubblico per l’acquisto di navette di collegamento con il centro storico e un secondo per incrementare di 200 mila euro gli investimenti per la manutenzione straordinaria, hanno avuto il parere politico negativo da parte della giunta Mezzetti e sono stati bocciati dalla maggioranza". E nei giorni scorsi "abbiamo sentito l’assessore Zanca e il sindaco Mezzetti promettere navette e manutenzione del Mercato… siamo sconcertati".