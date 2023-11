Alcar Uno, nessuna evasione fiscale. Piena assoluzione per la famiglia Levoni

E’ arrivata l’assoluzione piena ieri, in aula, perché il fatto non sussiste nei confronti dei vertici della Alcar Uno di Castelnuovo Rangone, la famiglia Levoni rappresentata in aula dagli avvocati Cosimo Zaccaria e Alain Dell’Osso. Si è conclusa così la vicenda penale che vedeva ingiustamente coinvolti il gruppo Alcar e Luca Levoni, ad e figlio del fondatore (l’inchiesta aveva coinvolto anche il padre Sante, deceduto lo scorso anno).

E’ una assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste. Padre e figlio, a capo della nota azienda colosso delle carni modenese, erano finiti a processo al termine dell’inchiesta delle fiamme gialle, risalente al 2017, dove si ipotizzava il reato di dichiarazione infedele in relazione all’evasione di imposte che, secondo la Procura, era stata realizzata vendendo ‘in nero’ milioni di pezzi di suino ogni anno. La società si era difesa fin dal primo momento evidenziando l’erroneità dell’interpretazione che i verificatori davano alle scritture di magazzino, offrendo la massima collaborazione per la loro corretta lettura: tutti i pezzi di suino che entravano all’interno dei magazzini dell’azienda venivano infatti tracciati (anche per ragioni sanitarie) e registrati. Il processo, però, è andato avanti: infatti due anni dopo, nel 2019 il Gip aveva ordinato il sequestro preventivo di 13 milioni e 158mila euro e la Procura aveva chiesto il giudizio, con l’ipotesi di reato di dichiarazione infedele a carico degli amministratori che si erano succeduti in quegli anni di imposta. L’istruttoria dibattimentale, nel cui ambito il collegio difensivo di Alcar ha portato esperti veterinari e di economia, ha dimostrato però l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria: non solo la ricostruzione dei verificatori ha mostrato grande debolezza sotto il profilo probatorio, ma gli esperti e i testimoni l’hanno smentita tanto che il pm aveva chiesto a sua volta l’assoluzione quantomeno per l’esistenza di una prova dubbia. Come detto le accuse mosse nei confronti dei due imprenditori riguardavano ipotesi di gestione illecita degli appalti (caduta già in indagini preliminari) e evasione fiscale. Nel corso del processo il gruppo Levoni, assisto dagli avvocati Dell’Osso e Zaccaria, ha dimostrato la correttezza del proprio operato, contestando ogni addebito e spiegando l’infondatezza delle accuse mosse dalla finanza, tanto da convincere lo stesso pubblico ministero a richiedere l’assoluzione.

"Si esprime la massima soddisfazione per il risultato ottenuto, anche in ricordo del fondatore di Alcar, Sante Levoni" affermano i legali degli imputati. Ieri, infatti, il Tribunale ha messo la parola fine sulla vicenda processuale perchè il fatto non sussiste, riaffermando la serietà del comportamento della società e ordinando la restituzione di quanto era stato sequestrato.

Valentina Reggiani