Alcatraz diventa Modena Life: "Quasi un terzo della superficie sarà destinato a residenze"

Il 30 per cento dell’intera superficie di Alcatraz (ex direzionale Manfredini di viale Corassori) sarà destinata al residenziale, il 20 per cento a uffici, il 15 per cento al turistico-alberghiero. È quanto emerge dalla proposta di rigenerazione presentata al Comune di Modena dal Fondo Life- Namira, proprietario dell’immobile. A illustrare alcuni dettagli del progetto è Marco Vaccari a nome di Modena Life Srl. L’intervento è "senza oneri a carico del pubblico". Il complesso prenderà il nome ’Modena Life’ "come segno di discontinuità e cambiamento rispetto al passato e a testimonianza di un nuovo inizio caratterizzato da bellezza e qualità architettonica, apertura verso la città e creazione di spazi che favoriscano le relazioni e la socialità".

Le funzioni previste spaziano dalla residenza al lavoro e al tempo libero, dal commercio ai servizi. Nel dettaglio, rispetto alla superficie complessiva le residenze copriranno il 30%, uffici direzionali 20%, servizi alla persona (15%), residenze turistico-alberghiere (15%), medie strutture di vendita – non supermercati alimentari tradizionali (10%), ambienti per eventi (5%), pubblici esercizi (5%). "Modena Life – nelle attese dei promotori – dovrà divenire un luogo iconico per l’intera città, sempre aperto e vissuto al fine di garantire sicurezza, servizi e accessibilità in un contesto di elevata qualità sia dell’abitare che delle funzioni direzionali, commerciali e dei servizi alla persona che vi si insedieranno".

Il progetto su Alcatraz rientra nelle manifestazioni di interesse presentate in Comune da imprenditori privati nell’ambito dell’avviso pubblico per l’attuazione del Piano urbanistico generale dopo che i precedenti progetti presentati sotto l’amministrazione Muzzarelli erano stati bocciati prima dalla giunta, quindi dal Consiglio comunale entrante. "La partecipazione all’Avviso del Comune – riferiscono dalla società – rappresenta il momento culminante del percorso fino ad ora intrapreso: l’amministrazione comunale è il principale interlocutore assieme al quale valutare le soluzioni più idonee per conseguire il miglior impatto sociale e ambientale, rispondendo alle domande della comunità e del territorio, sempre nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell’intervento e dei reciproci ruoli".

In tutto nei progetti in Comune pervenuti sono previsti 500 alloggi. Il bando rimane aperto fino al prossimo 18 dicembre. "L’avviso – spiegano dal Comune – era orientato prevalentemente al ricevimento di proposte relative all’offerta di residenzialità e di conseguenza tutte le proposte presentate hanno recepito una delle indicazioni prioritarie contenute nell’avviso, vale a dire quella di incrementare e qualificare l’offerta di edilizia residenziale sociale". È un modo per rispondere alle esigenze dei segmenti più fragili di popolazione, con un aumento delle disponibilità di alloggi in generale e di una quota significativa messa a disposizione per affitti a medio-lungo termine a prezzi calmierati e residenze temporanee per studenti e lavoratori. "La dotazione complessiva di Ers in queste prime manifestazioni di interesse è di circa il 25% – 130 unità – superando il 20% fissato dal Piano".

In particolare, le nuove case troveranno posto tra il quadrante ovest e sud della città, in spazi che saranno oggetto di rigenerazione. Oltre all’ex Alcatraz, nel comparto Zodiaco, per la precisione tra via dei Gemelli e del Capricorno in uno spazio di oltre 31mila metri quadrati: qui è prevista una cospicua dotazine di Ers da affidare all’Agenzia casa. Un altro progetto è in programma all’ex termosanitaria Corradini, area di 11.700 metri quadri abbandonata tra via Cesare Costa e Ruffini; quindi l’ex Pro Latte, nello spazio legato alla Cpc dove ora si prevedono anche delle case; in via Nobili all’angolo con via Corridore. Fino ad arrivare al direzionale Manfredini.

Toccherà agli uffici del Comune e poi al Consiglio comunale dare l’eventuale via libera ai progetti sulla base del criterio del beneficio pubblico di ogni singola proposta. Per il sindaco Massimo Mezzetti "il percorso avviato meno di un anno fa ha aperto questo processo fondato su un circolo virtuoso, ovvero l’idea che una città si sviluppa se avviene l’incontro tra le esigenze e i bisogni della comunità civile e sociale – che è sempre al centro della nostra azione – e lo sviluppo economico e d’impresa". A una prima valutazione delle proposte, "il fatto che la richiesta d’incremento dell’edilizia residenziale sociale sia stata assolutamente colta è per me motivo di soddisfazione. Le case a prezzi calmierati sono uno dei bisogni più urgenti che abbiamo a Modena e per il quale abbiamo messo in campo anche un Piano casa innovativo che sta diventando punto di riferimento anche per altre città italiane".