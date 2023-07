Alcol alla guida, cinque denunce

Cinque denunce ed altrettanti ritiri della patente per guida in stato d’ebbrezza, a suggerire come sulle strade sassolesi ci sia ancora qualcuno di troppo che si mette alla guida senza poterlo fare. I controlli posti in essere dalla Polizia locale di Sassuolo confermano l’assunto, dal momento che nella notte di sabato due pattuglie hanno controllato una cinquantina veicoli, e a bordo di uno su 10 alla guida c’erano conducenti in stato di ebbrezza come peraltro dimostrato da valori – tra 1 e 1,30 gl – che ne hanno determinato sia il ritiro della patente che la denuncia penale. Particolarmente ampia zona oggetto di controllo da parte delle pattuglie della Polizia locale: via Montanara, via Circonvallazione Nord-Est, via Pedemontana e via Santissima Consolata lungo le quali sono stati controllati, in tutto 53 veicoli. "Occorre mantenere alta l’attenzione e i controlli della polizia locale, che ringrazio, proseguiranno anche in futuro, nelle serate e nelle ore più a rischio. Chi circola in auto in stato di alterazione – il commento del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – non mette a rischio solo la propria incolumità ma anche quella di chi non ha colpe se non quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato".

s.f.