Alcol alla guida e niente patente

Proseguono i controlli sulle strade da parte della polizia locale di Sassuolo. Sono stati individuate tre persone per irregolarità. In un’occasione è stato notato un veicolo che circolava in Via Emilia Romagna con direzione verso Via Ancora, con andamento a zig-zag. Il conducente è stato sottoposto ad accertamento mediante etilometro, da cui sono scaturiti valori pari a 1,46 gl: l’uomo è stato denunciato e la patente è stata ritirata ai fini della sua sospensione. Pochi giorni dopo in via Pedemontana nei pressi del Mc Donald, ha intimato l’alt al conducente di un motociclo, che circolava in direzione Casalgrande.