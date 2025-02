Aldi, multe cancellate: "Somme da restituire a chi è stato sanzionato. I cartelli spariranno"

"Le somme pagate dai cittadini per il parcheggio dell’Aldi saranno interamente restituite". L’annuncio è dell’assessore al Commercio Paolo Zanca a margine di dell’incontro avvenuto ieri con la dirigenza Aldi che si è subito attivata con Betterpark per la restituzione delle somme, senza ulteriori costi.

Il caso era esploso dopo che decine di cittadini si erano lamentati per le sanzioni elevate a chi aveva superato il limite di tempo previsto per la sosta all’interno del parcheggio, con ingresso da via Montalcini. A restituire integralmente le somme corrisposte dagli automobilisti sarà Betterpark, il servizio del marchio Nexobility srl a cui Aldi ha affidato la gestione dell’area sosta. Durante il confronto, la dirigenza ha chiarito che già dal 24 gennaio, dopo il richiamo del Comune, "è stata data disposizione al servizio di gestione del parcheggio di non inviare più alcuna sanzione ai cittadini, bloccando immediatamente l’invio anche delle lettere di richiamo con gli aggravi". La dirigenza, inoltre, si è impegnata a rimuovere al più presto la segnaletica, attualmente oscurata, "non conforme all’utilizzo gratuito dell’area".

"Chi ha già pagato riceverà la somma indietro – spiega Zanca – mentre se i cittadini hanno ricevuto in questi giorni la lettera di richiamo possono stracciarla, non ha nessun valore". L’assessore ha specificato che la notizia è stata riferita anche a Federconsumatori, "e insieme vigileremo che che la procedura di restituzione avvenga senza intoppi".

Aldi, ricordava nei giorni scorsi l’assessore, "ha fatto coscientemente una cosa che sapeva di non poter fare su un terreno che non solo è a uso pubblico ma la cui proprietà sarebbe dovuta passare al Comune di Modena già nel 2021". Nel 2015 viene firmato un protocollo d’intesa da Comune, CambiaMo, Coop Alleanza 3.0 e Acer Modena nell’ambito del progetto di rigenerazione del quadrante nord. Lo scopo è utilizzare il parcheggio ad uso pubblico. Un anno dopo, nel 2016, sulla stessa area viene fatto un piano urbanistico attuativo, di iniziativa privata, tra il Comune e un fondo privato di Coop Alleanza 3.0. In base a questo accordo Coop 3.0 avrebbe svolto i lavori di urbanizzazione e alla fine dei lavori avrebbe ceduto l’area al Comune. "Il cantiere è terminato nel 2021, quindi quattro anni fa, ma la precedente amministrazione non ha mai formalizzato la cessione". Tutto ciò, specifica Zanca, "è definito da un atto regolarmente registrato davanti ad un notaio, nel luglio 2016. Quell’area è a finalità pubblica, e vige un impegno, preso da Coop 3.0, di sistemare l’area ma poi cederla al Comune. In questo atto c’è anche l’obbligo da parte dei proprietari di mantenere gli impegni anche nel caso di passaggio di proprietà".

Il Comune sta curando la pratica notarile per acquisire l’area al patrimonio pubblico. "Valuteremo come utilizzarla: quello spazio era molto utilizzato dai pendolari, potrebbe essere una soluzione valida per rispondere al bisogno di posti auto in quell’area dove convergono diversi interessi: i viaggiatori in treno, il personale e i pazienti della Casa della salute. Non appena il Comune acquisirà ufficialmente lo spazio decideremo cosa farne".

g.a.