Aldrovandi bloccata dagli allagamenti a New York: "Strade impraticabili e rumore incessante di sirene" a Mirandola

Disavventura per l’avvocatessa di Mirandola Elisabetta Aldrovandi che, atterrata a New York, è rimasta bloccata dagli allagamenti eccezionali che si sono verificati venerdì nella città con trasporti in tilt e disagi diffusi. Le piogge torrenziali hanno creato fiumi d’acqua nelle strade, è stato dichiarato lo stato d’emergenza e i cittadini sono stati invitati a restare in casa. Aldrovandi è a New York per lavoro e ha sottolineato la fortuna – visto l’alto livello che ha raggiunto l’acqua – di trovarsi ai piani alti nei momenti più critici. Ha poi spiegato come la situazione sia stata gestita in modo "eccellente" dalle istituzioni.

"È surreale – dichiara – scoprire una New York bloccata, lei che è la città frenetica per eccellenza, dove tutto corre veloce e finisce ancor prima che ci si renda conto che è cominciato. Eppure, una giornata di pioggia torrenziale ha reso impraticabili molte strade, bloccato la metà delle linee della metropolitana e creato disagi per milioni di persone. È difficile dimenticare il costante rumore delle sirene dei vigili del fuoco che continuamente risuonavano per le vie della città. E anche se oggi (ieri, ndr), il cielo è ancora grigio e restano gli effetti di ciò che è successo poche ore fa, non appena la pioggia si è trasformata in goccioline impalpabili la vita è tornata a scorrere".