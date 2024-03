Aldrovandi "Realizzarsi non vuol dire felicità"

‘Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro’ è il titolo del nuovo spettacolo scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi, e coprodotto da Ert, che debutta in prima assoluta stasera alle 21 al Teatro ‘Dadà’ di Castelfranco Emilia. Con lo stile tagliente e feroce che contraddistingue la sua scrittura, Aldrovandi, autore e regista di teatro e cinema, affronta e analizza l’insano rapporto tra felicità e realizzazione, interrogandosi su che cosa sia la qualità artistica nell’epoca della post-verità. La pièce andrà in scena anche da martedì fino a domenica 10 marzo al Nuovo Teatro delle Passioni di Modena.

Emanuele, come si fa a ‘diventare ricchi e famosi da un momento all’altro’?

"Se lo sapessi avrei già applicato il metodo (ride, ndr). In realtà non esiste una risposta, almeno io non la ho, ma ho pensato che questo titolo possa aiutare il pubblico ad interrogarsi su alcuni valori, in specifico sul rapporto tra fama/realizzazione e felicità. Mi sono concentrato sugli effetti della nostra modernità, sulla disinformazione e sul sistema profondamente disfunzionale instaurato dai social, prima accusati di creare distanze tra le persone e in pochi anni considerati invece l’unico modo per avere contatti fra individui".

Chi troviamo al centro della scena?

"Una madre, interpretata da Serena De Siena, e la sua ossessione per la realizzazione della figlia Emma, una bambina di soli sei anni: per riuscire a farla diventare un’artista di successo la madre, Marta, è disposta a tutto, coinvolgendo nel suo piano, con l’inganno, Chiara, una famosa attrice, e Carlo, cognato appassionato di scacchi, cui si aggiunge un apicoltore, tutti personaggi che hanno un rapporto diverso con la realizzazione e la felicità e nei quali il pubblico può variamente rispecchiarsi". Realizzazione e felicità secondo lei non coincidono?

"A livello teorico no, ma la società tende a farle coincidere. Lo spettacolo mette in crisi questo assioma. Le aspettative sono relative e diverse per ognuno di noi".

In che ruolo si pone rispetto ai personaggi? Li giudica?

"Non li critico, nessuno ‘sbaglio’, o è cattivo, negativo. Non voglio insegnare ma mettermi nei panni delle varie figure e stimolare l’immaginazione e l’immedesimarsi del pubblico, per cercare di capire le ragioni dei comportamenti".

E come ha affrontato il tema? "Se il testo affronta il rapporto fra la felicità e la realizzazione personale, la chiave registica con cui ho deciso di metterlo in scena pone l’accento sul vortice ossessivo di chi è condannato a pensare una cosa e poi, nell’attimo successivo, esattamente la cosa opposta. La realtà si deforma sotto lo sguardo di chi è convinto di non poterla mai conoscere, ma solo ipotizzare".

È da poco uscito ‘Il nostro grande niente’ (Einaudi Stile Libero), il suo primo romanzo: come si sente nei panni dello scrittore?

"Sono molto contento, desideravo farlo da anni. Racconto una storia di amore e morte ma con una vena ironica".

In che rapporto si pone questo spettacolo con il precedente ‘L’Estinzione della razza umana’?

"Nell’altra rappresentazione ho raccontato in chiave tragicomica ciò che si è vissuto nei due anni di pandemia, ma non era quest’ultima la protagonista, bensì gli esseri umani e come hanno gestito quel momento di difficoltà. Analogamente in ‘Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro’, al centro non ci sono tanto l’arte, la fama, la realizzazione, ma i rapporti tra le persone".