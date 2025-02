Ale Cycling Team, che annata. Collezionate ben 23 vittorie

Con la maglia azzurra dell’inossidabile Eva Lechner, l’Ale Cycling Team Modena ha concluso la stagione ciclocrossistica 2024/2025. Il team di via Ciro Menotti, presieduto da Stefano Belloi e dalla team manager Milena Cavani, ha collezionato complessivamente, tra le varie categorie, ben 23 vittorie e due argenti di pregio con Rebecca Gariboldi nel tricolore donne Elite e quello colto nel campionato italiano di società. Alle vittorie si aggiungono 37 podi e 87 piazzamenti nella top ten, che completano il bottino della compagine modenese in maglia black&blue. Questo nel dettaglio i risultati categoria per categoria. Donne Elite: Rebecca Gariboldi e Eva Lechner hanno centrato 6 vittorie a cui si aggiungono 9 argenti e 5 bronzi e ben 11 piazzamenti nella top ten e solo una malaugurata caduta a 500mt dall’arrivo ha privato Rebecca della maglia tricolore. Esordienti donne hanno colto 4 vittorie e 14 top ten. Nella pattuglia degli allievi ha brillato Nicholas Scalorbi e conquistato complessivamente 2 vittorie, 7 secondi posti e 4 terzi mentre le allieve hanno conquistato complessivamente 3 vittorie e 7 podi complessivi; tra i piazzamenti spicca la quinta piazza di Greta Masini al campionato italiano.Risultati di grande spessore tra gli juniores con tre vittorie dove si è messo in evidenza il serramazzonese Alessandro Ingrami che si è laureato anche campione provinciale oltre a 5 podi con le donne che hanno centrato un successo. In evidenza anche gli under 23 uomini, che sono saliti tre volte sul gradino più alto del podio ed il 19enne di Serramazzoni, Giacomo Ghiaroni, a Corlo di Formigine oltre al successo ha indossato la maglia di campione provinciale della categoria e tra le donne Valeria Terzi ha centrato un bel successo.

Andrea Giusti