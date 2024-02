Aleotti è ottavo alla Valenciana. Paletti al mondiale ciclocross

Alessandro Tonelli della VF Group Bardiani ha conservato la maglia gialla di leader della Volta Valenciana, nella tappa che si è risolta allo sprint del gruppo con vittoria del friulano Jhonatan Milan, già compagno di squadra tra i dilettanti del finalese Giovanni Aleotti, che ha scalato ancora una posizione in classifica da 9° ad 8°. Oggi ci sarà la tappa regina, con l’impegnativa salita di Vall d’Ebo che determinerà il vincitore della 75^ edizione della Valenciana.

Aleotti è riuscito ad evitare la caduta avvenuta a due chilometri dall’arrivo, comunque ininfluente per la classifica finale come previsto dal regolamento per le cadute di gruppo negli ultimi tre chilometri. La condizione del portacolori della Bora Hansrogroe è certamente buona ed oggi, pur dovendo supportare il compagno di colori Vlasov, attualmente in 5^ posizione, è pronto ad ottenere un risultato di prestigio. Dalla strada al fuoristrada, ieri sono iniziati i mondiali di ciclocross a Tabor (Repubblica Ceca) con la prova a squadre dove la nazionale italiana ha concluso con una buona quinta piazza. Nel sestetto che ha disputato la prova a squadre, non hanno gareggiato gli atleti dei team di matrice modenese. Luca Paletti sarà in gara oggi alle 12,30 con il portacolori della VF Gruop Bardiani di patron Vincenzo Oliva, e gareggerà tra gli under 23 con obiettivo di entrare nella top ten. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 e sul Rai Play. Domani sarà in gara nella prova al femminile l’Under 23 Lucia Bramati, che concluderà la stagione con l’Ale Cycling Team Modena di patron Stefano Belloi e guidata da Milena Cavani. Domani a Soliera, presso la Polivalente, alle 12,30 la Ciclistica Sozzigalli, fondata da Giancarlo Lugli nel 1974, festeggerà il 50° della fondazione, con riconoscimenti agli atleti che hanno vestito la casacca biancoverde conquistando ben 9 tricolori nelle categorie Esordienti ed Allievi.

Andrea Giusti