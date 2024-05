Aleotti nella top ten degli under 25 al Giro

Il Giro d’Italia oggi riposa a Napoli, dove si è conclusa la prima settimana con il dominio incontrastato dello sloveno Tadej Pogacar. Ma i modenesi Giovanni Aleotti e Luca Covili possono essere soddisfatti del loro piazzamento: alla ripresa domani della corsa rosa, il finalese Aleotti è 19° nella classifica generale e il pavullese Covili 22°. Il portacolori della Bora Hansgroe, nonostante abbia affiancato il compagno di squadra Martinez in lotta per i podio alle spalle dello sloveno, nella tappa che si è conclusa a Prati di Tivo, è giunto 15°, un risultato che gli ha permesso un balzo di diverse posizioni nella generale, entrando nella top ten degli under 25, a conferma dell’ottima condizione. Certamente oltre a collaborare nella podio per Martinez, potrebbe inserirsi in una fuga di giornata e lottare per un vittoria di tappa.

La classicissima Marano-Ospitaletto ha visto la vittoria del toscano Luciano Gaggioli,figlio d’arte: il papà ha gareggiato con la maglia della Giacobazzi Nonantola con l’olimpionico modenese Claudio Vandelli. Gaggioli ha regolato allo sprint il romagnolo Luca Fabbri e il lombardo Nicola Cerame. La gara, organizzata da "Marano c’è" con la regia della Formiginese, era valida per l’assegnazione della maglia di campione provinciale vinta da Marcello Pelloni (Ciclistica Maranello) che è stata consegnata dal sindaco Galli e dal presidente provinciale Varini. A S.Lazzaro di Savena tra gli esordienti ha conquistato la piazza d’onore Rian Colimodro (S.Felice) con il compagno di colori Federico Ganzaroli giunto al 7° posto. Buona prova tra gli juniores di Matteo Rinaldi (Team Paletti) che a S.Pietro in Carano (Verona) giunto 7° nella classifica finale,dopo la corsa in linea e la cronometro. A Crespellano (Bo) hanno gareggiato i Giovanissimi e hanno concluso nella top five, tra i G3M 2° Matteo Soscia e 4° Francesco Michelini e tra i G4 2° Flavio Mattia Richeldi della Ciclistica Maranello.

Andrea Giusti